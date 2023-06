Der Kinder- und Jugendchor der Altriper Rheinfinken besteht inzwischen seit 45 Jahren. Seinen Geburtstag feiert das Ensemble am Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr, mit einem Konzert im Reginozentrum. Dabei wird ordentlich „gezwitschert“.

Die Rheinfinken besingen in ihrem Konzert mit dem Titel „Amsel, Drossel, Fink und Möwe“ nicht nur die Finken, deren Namen sie tragen, sondern das Leben von Vögeln aller Art. Beteiligt sind der Vor- und der Hauptchor mit altbekannten Vogelliedern. Der Jugendchor Coro Piccolo trägt neue Stücke zum Thema vor. Die hat Chorleiterin Christiane Schmidt, die derzeit von Eliana Schmidt vertreten wird, nach den Vorschlägen der Jugendlichen komponiert. Dabei hat Christiane Schmidt zum Teil auch bekannte Gedichte vertont.

Musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen bietet der Chor seit 45 Jahren die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung zu singen, zu schauspielern, zu tanzen und das Einstudierte in einem Konzert oder Musical zu präsentieren. In den Vorchor kann man schon ab dem Kindergartenalter einsteigen. Im Hauptchor singen Kinder ab der zweiten Klasse, ab der sechsten geht es in den Jugendchor Coro Piccolo. Die Gemeinschaft der verschiedenen Altersstufen sei ein Gewinn, findet Rheinfinken-Vorsitzende Helga Schmidt. „Die Älteren helfen den Jüngeren, geben ihnen Tipps und lernen mit ihnen.“

Chorreisen ins Ausland

Die Rheinfinken unternehmen neben Freizeiten auch Fahrten zu Auftritten im Ausland. Im vergangenen Jahr waren sie auf Chorreise am Gardasee, wo sie sich mit dem befreundeten Ensemble „Coro Voci Biance Garda Trentino“ trafen. Die Freude am gemeinsamen Singen sei auch heute noch da: „Es kommen immer noch Kinder, die Rheinfinken sind noch gefragt“, freut sich Helga Schmidt und hofft, dass dies so bleibt.

Termin

Konzert der Altriper Rheinfinken zum 45-jährigen Bestehen am Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr im Reginozentrum Altrip (Ludwigsplatz 10). Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro (ermäßigt vier Euro) per E-Mail an rheinfinken@gmx.de. An der Tageskasse kosten die Tickets zehn Euro (ermäßigt fünf Euro). Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.rheinfinken.de.