Das Sporttrio endlich vereint: Bei der Kreissportschau Mitte März war nur einer der drei Nominierten für die Wahl zum Sportler des Jahres 2023 des Rhein-Pfalz-Kreises in der Ganerbhalle in Dudenhofen dabei gewesen. Am Montagabend hat daher Landrat Clemens Körner (Zweiter von rechts) die Athleten ins Mutterstadter Palatinum eingeladen. Sportler des Jahres 2023 im Rhein-Pfalz-Kreis ist Ole Bartenbach aus Limburgerhof (Zweiter von links). Der Ruderer, der inzwischen in Dortmund studiert und dort am Stützpunkt trainiert, startet für die Rudergesellschaft Speyer. Weitere Preise gehen an den Gewichtheber Max Lang (AC Mutterstadt, Dritter von links) und Caspar Halim von der Flugmodellbaugruppe Schifferstadt-Assenheim (Dritter von rechts). Die Geldpreise übergaben Olaf Maurus (links) und Florian Weihe (rechts) vom Vorstand der Sportstiftung der Sparkasse Vorderpfalz.