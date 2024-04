Zwei Rennradfahrer sind am Sonntag gegen 19.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Dudenhofer Straße in Römerberg gefahren. Der 42-Jährige aus Waldsee und der 64-Jährige aus Römerberg begegneten sich laut Polizei auf Höhe einer Engstelle bei der Einmündung zur Werkstraße und kollidierten frontal miteinander. Beide Radler erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Speyer sucht Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise sind erwünscht unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.