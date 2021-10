Seit Jahren wollen die Altriper Politiker das Regino-Zentrum sanieren, haben aber wiederholt Verzögerungen hinnehmen müssen. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats haben sie das Vorhaben nun einen wichtigen Schritt vorangebracht.

Dafür akzeptierten die Ratsmitglieder auch gewisse Abstriche, die Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) empfohlen hatte, „um die Fördermittel optimal auszunutzen“. Daher wird das 40 Jahre alte Gebäude nicht in größerem Umfang für 1,5 Millionen Euro saniert, wie zunächst angedacht, sondern nur im unbedingt nötigen Umfang für 1,08 Millionen Euro. Demnach müssen vor allem der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht, die Seniorenstube erweitert und die Toiletten umgebaut werden. Außerdem werden die mobilen Trennwände und die Fenster ausgetauscht. Der Anbau eines Stuhllagers sowie eines Wintergartens an der Gaststätte werden hingegen erst mal gestrichen. Für die Sanierung in dieser abgespeckten Version bekommt die Kommune einen Zuschuss von 540.000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes.

Verträgen zugestimmt

Zugleich stimmte der Rat dem Abschluss der erforderlichen Architekten- und Ingenieurverträge zu. Den Zuschlag erhielten die Büros, die bereits seit 2018 mit der Bestandsaufnahme, dem Erstellen eines Konzepts und der Planung betraut sind. Sie sollen sich beim Erneuern des Regino-Zentrums um die Objektplanung und die Haustechnik kümmern. Zu Letzterer zählen Elektrotechnik, Wasser und Abwasser, Wärmeversorgung und Lüftung.