Eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung hat in den vergangenen Tagen für Unruhe gesorgt: „25 Wasserbüffel aus Flut gerettet“. Doch die Wahrheit sei eine andere, und die Geschichte um die Tiere sei verzerrt worden, sagen unter anderem die Betreuer der Tiere. Was steckt wirklich hinter den Bildern und Schlagzeilen?

„Wir müssen das klarstellen, dass für die Wasserbüffel zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden hat, als das Hochwasser vergangene Woche im Hornbachtal seinen Höchststand erreichte“,