Ein seltenes Naturschauspiel hat in der Nacht von Freitag auf Samstag viele Menschen nach draußen gezogen. Ausgelöst durch einen starken geomagnetischen Sturm waren in fast ganz Deutschland Polarlichter zu beobachten. Moritz Häusler (18), Schüler am Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt, ist ein erfahrener Naturfotograf. Er hat die Polarlichter in den Weinbergen zwischen Hainfeld und Rhodt in der Südpfalz beobachtet. „Dort ist es besonders dunkel im Vergleich zur restlichen Rheinebene. Das ist wichtig, da Polarlichter leider sehr schnell durch Umgebungslicht verblassen“, erklärt er. Die bunten Schleier am Himmel seien auch mit bloßem Auge sehr gut zu sehen gewesen. Durch Langzeitbelichtung mit einem lichtstarken Weitwinkelobjektiv sind die Polarlichter auf dem Foto heller als mit bloßem Auge. Die Farben sind aber in der Nachbearbeitung nicht verändert worden. Allerdings hat Moritz Häusler das Bild aus zwei Bildern mit unterschiedlicher Belichtung zusammengesetzt. „In der professionellen Nacht-Landschaftsfotografie (Nigthscape) werden Vordergrund und Himmel immer getrennt voneinander aufgenommen, da sonst entweder der Himmel zu hell oder der Boden zu dunkel ist“, erklärt Moritz Häusler. Kontakt: www.hhm-photography.com. Instagram: hhm._photography.