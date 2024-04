Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 21.30 und 23.30 Uhr eine in der Waldstraße zur Abholung abgestellte Papiertonne. Zuvor hatten der oder die Täter die Tonne noch vor Ort entleert. Das Diebesgut hat nach Polizeiangaben einen ungefähren Wert von 80 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.