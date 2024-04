Schönes Osterei im Nest: An der Karl-Hufnagel-Grundschule Harthausen steht die in der Tabakgemeinde sehnlichst erwartete Packstation 701 der Deutschen Post. Am Gründonnerstag ist die Anlage mit 69 Paketfächern aufgestellt worden.

Der Sockel samt Anschlusstechnik war schon vor geraumer Zeit am vorgesehenen Standort an der rückwärtigen Wand des Musiksaals der Schule installiert worden. Harald Löffler, Noch-Ortsbürgermeister der Gemeinde, hatte den Vollzug am Mittwochabend am Rande einer anderen Veranstaltung – wieder einmal – angekündigt und tags darauf damit tatsächlich Recht behalten. Es hat lange gedauert, aber nun ist es soweit.

Der neuentwickelte Automat ist nach Angaben von Heinz-Jürgen Thomeczek, Sprecher der Deutschen Post in Frankfurt, rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Poststation mit den 69 Fächern möglich. „Für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich“, betonte der Sprecher am Dienstag.

Post: Keine zusätzlichen Kosten für Kunden

Die Brief- und Paketmarken können demnach bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. „Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar“, heißt es von Seiten der Post weiter. Nach Angaben der DHL-Pressestelle werden bundesweit zurzeit über 500 Poststationen und rund 13.500 Packstationen genutzt.

Vor bald drei Jahren hatte die Post die erste Anfrage aus Harthausen, eine Packstation an einem von der Gemeinde vorgeschlagenen Standort aufzustellen, noch abgelehnt. Im zweiten Anlauf ein Jahr später scheiterte die Gemeinde mit dem Wunsch, die Station am Netto-Markt am Ortseingang von Dudenhofen her aufstellen zu lassen. Erst die dritte Anfrage im vorigen Jahr mit dem Standort Schule war erfolgreich. Gleichzeitig habe die Deutsche Post versichert, die bestehende Postfiliale in der Ludwigstraße zu erhalten, hatte der Beigeordnete Günter Gleixner (CDU) in einer Ratssitzung auf entsprechende Befürchtungen mitgeteilt.