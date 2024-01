Die Ortsgemeinde Lambsheim hat seit diesem Montag keine eigene Postfiliale mehr. Das bestätigt Peter Rößel, Inhaber des Kiosks in der Alten Mälzerei, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Kioskbetrieb laufe zwar weiter, Postdienstleistungen werde Rößel aber nicht mehr anbieten. Als Gründe nannte er das hohe Arbeitsaufkommen und viel Ärger mit Kunden über verschollene Post bei gleichzeitig niedrigem Gewinn durch das Angebot.

Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) nannte das Ende der letzten Postfiliale im Ort auf Anfrage „bedauerlich“. Die Aufgabe der Postangebote kommt für Außenstehende kurzfristig. Auch Knoll habe vor Weihnachten noch darauf gehofft, dass der Betrieb über Rößels Kiosk doch noch weiterlaufen könne. Die Ortsgemeinde werde sich bemühen, die Dienstleistungen nun anderswo unterzubringen.

Nachfolger für Kiosk gesucht

Kioskinhaber Rößel, der die Stelle 2017 von Marga Kern übernommen hat, will perspektivisch auch den gesamten Betrieb des Kiosks einstellen, unter anderem, weil er das nur nebenberuflich mache. Deshalb sei er derzeit auf der Suche nach einem Übernahmekandidaten. Sollte er einen Nachfolger finden, könnte dieser theoretisch auch wieder Postdienstleistungen anbieten.

Die nächstgelegenen Postfilialen für Lambsheimer befinden sich in Maxdorf, Birkenheide und Weisenheim am Sand. In Lambsheim selbst können Anwohner ansonsten nur auf eine DHL Packstation zurückgreifen.