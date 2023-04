Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spiel, Spaß und Bewegung im Freien – damit hat sich der Bau- und Grundstücksausschuss in Neuhofen beschäftigt und traf zu diesen Themen zwei Beschlüsse. Zum einen werden in diesem Jahr noch drei Spielplätze aufgepeppt. Überdies soll am Rehbach-Wanderweg ein Fitnesspark entstehen.

Schon vor drei Jahren fiel Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) auf, dass die Spielplätze in Neuhofen nicht einladend wirkten. Die Spielgeräte waren in die Jahre gekommen