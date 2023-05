Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Feier der Erstkommunion begehen katholische Kirchengemeinden in diesem Jahr nur in abgespeckter Form. Als schmerzlich wird dabei auch der Wegfall der Jubiläumsgottesdienste empfunden. So blickt etwa der Bobenheim-Roxheimer Hans Graber (89) auf seine Erstkommunion vor 80 Jahre zurück. Die fiel am 31. März 1940 ebenfalls aus dem Rahmen.

An jenem Weißen Sonntag führt das Deutsche Reich seit über einem halben Jahr Krieg. Auch in Roxheim erwarten kritische Menschen wie das Ehepaar Wingerter kein rasches Ende. Die beiden