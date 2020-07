Der langjährige RHEINPFALZ-Mitarbeiter Lothar Selbach ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er hat über 70 Jahre für die „Ludwigshafener Rundschau“ geschrieben. Auch sein Berufsleben hat Selbach bei seiner Zeitung als kaufmännischer Mitarbeiter im Verlag verbracht.

Im September 1930 in Mannheim geboren, begann er schon als Gymnasiast für die Lokalredaktion in Ludwigshafen zu schreiben. 1949 erschien sein erster Artikel. Selbach engagierte sich in der Nachkriegszeit beim Aufbau demokratischer Strukturen. Er war in Jugendorganisationen, Vereinen, Gewerkschaft und SPD aktiv. Das Interesse an einer Zeitung weckte sein Großvater Paul Selbach, der bei der Gründung der RHEINPFALZ 1945 eine wichtige Rolle spielte. Seine Ausbildung als Journalist und Verlagskaufmann absolvierte Lothar Selbach bei der „Allgemeinen Zeitung“ in Mannheim. 1953 wechselte er nach Ludwigshafen zur RHEINPFALZ, wo er 41 Jahre im Verlag arbeitete. Er wollte und bekam die Genehmigung, für die Redaktion weiter schreiben zu dürfen. Auch nachdem er 1994 in Rente ging, blieb Lothar Selbach journalistisch aktiv.

Sein Lebensmittelpunkt war Maxdorf. Dort und in den umliegenden Gemeinden kannte er sich aus, wie kaum ein Zweiter. Er wusste, was sich in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben abspielte. Von seinen Kenntnissen hat die Redaktion häufig profitiert. Er war stets ein wertvoller Tippgeber. Mit 71 Jahren Mitarbeit gehörte Lothar Selbach (Kürzel „los“) zu einem der am längsten aktiven Mitarbeiter dieser Zeitung. Sein Humor, seine große Erfahrung und sein angenehmes Auftreten machten ihn zu einem geschätzten Kollegen. Für sein gesellschaftliches Engagement wurde er mit der Verdienstmedaille des Landes und dem Ehrenbrief der Verbandsgemeinde Maxdorf ausgezeichnet. Lothar Selbach wird am 10. August in seinem Heimatort Maxdorf beigesetzt.