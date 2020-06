Endlich gibt es wieder den monatlichen Mittwochsjazz im Salischen Hof. Die Freiluftkonzerte, die Sängerin Jutta Brandl organisiert und mitgestaltet, sollen mit einigen Corona-Sicherheitsmaßnahmen wieder anlaufen. Zu einem Abend mit Bossa Nova und Samba hat sich die Schifferstadterin zwei Spitzenmusiker eingeladen: Gitarrist Tobias Langguth und Bassist Johannes Schaedlich.

Diese Musik aus Brasilien steht für alles, was wir derzeit vermissen: Sonne und Wärme, Strandleben, Cocktails mit Freunden und eine tänzerisch-spielerische Leichtigkeit. „No more Blues“ – kein Trübsinn mehr, so hieß die internationale Fassung von „Corcovado“, das als erstes Bossa-Nova-Stück gilt. Geschrieben hat es Antonio Carlos Jobim. Der Komponist hat dafür die schnelle brasilianische Samba „entschleunigt“ und mit Akkorden aus dem amerikanischen Jazz versehen. Bossa Nova nannte man Ende der 1950er-Jahre den neuen Sound, der Begriff stammt aus der Umgangssprache und heißt in etwa „das neue Ding“. Jobim und seine Freunde saßen gerne in einer Strandbar. Dort ging jeden Tag ein junges Mädchen vorbei, dessen Schönheit und Eleganz sie so beeindruckte, dass sie ihr ein Lied widmeten: „The Girl from Ipanema“, wohl der berühmteste Bossa überhaupt. Auch ihn wird das Trio sicher im Programm haben. Gitarrist Tobias Langguth stammt aus Karlsruhe. Er hat Brasilien und seine vielfältige Musik auf mehreren Studienreisen kennengelernt. Johannes Schaedlich studierte Kontrabass für Orchestermusik in Mannheim und Karlsruhe sowie Jazz in Hamburg. Er arbeitete schon mit Lee Konitz, Peter Erskine, Hal Galper oder Adam Nussbaum.

Das Konzert am Mittwoch, 10. Juni, beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) und findet im Freien statt, wo die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. An einem Tisch können Personen aus zwei Haushalten sitzen. Beim Betreten und Bewegen gilt Maskenpflicht, alle Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung ausfallen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Telefon 06235/9310.