„Ich könnte tatsächlich einen geschlagenen Tag lang berichten, was war und was wird“, sagte Bernd Zimmermann am Freitagabend beim Neujahrsempfang im Remigiushaus. Der scheidende Otterstadter Ortsbürgermeister fasste sich stattdessen relativ kurz und überließ die Bühne anderen, und zwar fast 50 Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Gemeinde einsetzen.

Am Ende reichte die Bühne fürs Gruppenfoto nicht aus: Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) hatte beim Neujahrsempfang in etwas mehr als eineinhalb