Mit dem Kreisbeigeordneten Volker Knörr (Waldsee) auf Platz eins der Kandidatenliste geht die CDU im Rhein-Pfalz-Kreis in die Kommunalwahl am 9. Juni. Das hat die Partei mitgeteilt. Bei den Christdemokraten freut man sich vor allem über den gestiegenen Frauenanteil auf der Liste.

Beim Kreisparteitag der CDU im Zentrum Alte Schule in Dannstadt-Schauernheim kam Knörr auf Platz eins. Der aktuelle Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag, Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ, ist demnach auf Platz zwei. Auf Platz drei folgt mit Barbara Eisenbarth-Wahl die erste Frau. Barbara Eisenbarth-Wahl ist aktuell Ortsverbandsvorsitzende in Lambsheim und wirft am 9. Juni dort auch ihren Hut in den Ring, wenn es um die Nachfolge des bisherigen Ortsbürgermeisters Herbert Knoll geht, der nicht mehr antritt. Kreisvorsitzender Patrick Poss (Schifferstadt) folgt auf Platz vier der Liste.

Mit 146 Teilnehmern verzeichnete die Veranstaltung laut CDU eine deutliche Steigerung im Vergleich zu früheren Sitzungen. Die Christdemokraten heben in ihrer Pressemitteilung hervor, dass fast 40 Prozent der Plätze auf der Liste mit Frauen besetzt sind. Unter den ersten 25 Plätzen seien es sogar rund 50 Prozent. Zudem sei die Liste durch eine deutliche Verjüngung der Kandidaten geprägt.

Die Kandidaten

Volker Knörr, Peter Christ, Barbara Eisenbarth-Wahl, Patrick Poss, Manfred Gräf, Bärbel Buschbacher, Yvonne Wittmann, Werner Baumann, Franz Zirker, Stefan Veth, Lara Biello, Lothar Ritthaler, Sylvia Lobocki, Martina Hoffmann, Harald Löffler, Martina Fickler, Klaus Lenz, Nicole Becker, Laura Ehm, Andreas Stellmann, Rebecca Blum, André Schlosser, Maxim Wagner, Tanja Mies, Christine Hinderberger, Claudia Klein, Heike Claasen, Lars Pletscher, Steffen Hinderberger, Georg Zwilling, Andreas Poignée, Andreas Memmel, Andrea Schartau, Marcus Mönig, Robert Neufeld, Cornelius Appelmann, Elmar Burkhardt, Katharina Zirker, Bettina Holler, Karsten Höflein, Gerhard Lanig, Ludwig von Heyl Jr., Regina Wahl, Herbert Knoll, Christian Schindler, Patrick Haag, Denise Fleischmann, Silke Fink, Jasmin Hasl, Rainer Schaust, Stephan Link, Frank Wiening, Monika Haber.