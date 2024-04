Der Abriss und Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen in Bobenheim-Roxheim kommt nicht ganz so teuer wie eine Sanierung plus Anbau, deswegen favorisiert die protestantische Kirchengemeinde als Träger der Kita den Neubau.

Über die aktuellen Überlegungen zur Kita-Erweiterung hat die Gemeindeverwaltung kürzlich den Gemeinderat informiert. Dort hieß es, das Architekturbüro Diehl habe beide Optionen geprüft und komme für eine neue Kita auf Kosten von 4,56 Millionen Euro, das seien 300.000 Euro weniger, als wenn das bestehende Gebäude saniert und vergrößert werde. In beiden Fällen ist das Ziel, eine vierte Kindergruppe unterbringen zu können.

Die Kirchengemeinde wird nach Angaben der Gemeindeverwaltung Zuschüsse für den Neubau beantragen: aus zwei Landesfördertöpfen für Kitabauten und aus dem Haushalt des Rhein-Pfalz-Kreises als Träger der Jugendhilfe. Den aktuellen Kita-Masterplan, der mehrere Neubauten und die wechselnde Unterbringung von Kindern in Containern als Übergangsquartieren vorsieht, bringt das Regenbogen-Projekt nicht durcheinander, meint die Verwaltung. Die Kirche als Bauträger habe vor, den Neubau parallel zum laufenden Betrieb zu realisieren.