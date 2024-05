Bald fällt der Startschuss für die Arbeiten am Kindercampus, in den Sommerferien soll es losgehen. Dafür hat die Gemeindeverwaltung vom Rat die Erlaubnis bekommen, eigenverantwortlich Aufträge zu vergeben, um schnell handeln zu können. In der Vergangenheit haben sich die Arbeiten auf dem Gelände der Pestalozzi-Grundschule und des ehemaligen Bauhofs immer wieder verzögert. „Nun sind die Planungen und Vorarbeiten für den Kindercampus in Teilen abgeschlossen“, informiert Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) am Dienstag den Rat. Es soll ein vergrößerter Ersatzbau für die protestantische Kita mit Hort und eine Mensa für Kindergarten- und Schulkinder entstehen. Mehrere Fördergeber sind am Projekt beteiligt und die meisten Arbeiten müssen europaweit ausgeschrieben werden. Damit keine Fristen verpasst und dadurch Förderungen verloren gehen, hat der Gemeinderat einstimmig einen sogenannten Vorratsbeschluss für Auftragsvergaben erteilt. Mit diesem kann die Verwaltung Entscheidungen in Bezug auf den Kindercampus, für die Ausschüsse oder der Rat eine Zustimmung erteilen müssten, eigenmächtig treffen. Derzeit stünden 34 Ausschreibungen aus. Wie der Bürgermeister erläutert, ist es zeitlich nicht möglich, so oft die Gremien für die Genehmigungen tagen zu lassen. Über jede Entscheidung und über den Stand der Arbeiten werde aber bei jeder Bauausschuss- und Ratssitzung informiert.