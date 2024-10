Einer der weltbesten Extremkletterer kommt am Montag, 4. November, in die Stadthalle Speyer: Alexander Huber (56) hält dort ab 19 Uhr einen Multimediavortrag mit dem Titel „Zeit zum Atmen“.

Alexander Huber und sein Bruder Thomas (die „Huberbuam“) können zahlreiche Erstbegehungen mit überwiegend höchsten Schwierigkeitsgraden vorweisen. In seinem rund 90-minütigen Vortrag, unterbrochen von einer etwa halbstündigen Pause, zeichnet Alexander Huber laut Ankündigung „ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus“. Dabei nehme der Bayer aus dem Berchtesgadener Land die Zuschauer mit auf die Reise zu einem 2500 Meter hohen Felspfeiler im Karakorum, einem Gebirge in Südasien, und zum größten Felsüberhang Europas auf Sardinien (Foto). Der Vortrag ist die letzte Veranstaltung zur Feier des Jubiläums von 125 Jahren Sektion Speyer des Deutschen Alpenvereins (DAV). Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Es gibt keinen Vorverkauf.