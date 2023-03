Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kampfsportler Joshua Tyson Kühn bietet in Neuhofen einen Selbstverteidigungskurs für Vier- bis Siebenjährige an. Der 52-Jährige will, dass Kinder den Mut finden, sich zu wehren, auch dann, wenn ein Erwachsener sie bedroht. Im Training werden einfühlsam die Fäuste geballt.

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Dieser Berg von einem Mann – Arme wie Baumstämme, ein Kreuz wie eine Hauswand, kahlrasierter Schädel, Tattoos an Hals