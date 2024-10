Kindenheimer Kindergartenkinder haben jetzt wieder bei der Weinlese mitgemacht. Dazu laufen sie in den Wingert und bekommen dort erst einmal ein Frühstück, ehe sie mit der Schere loslegen. Der Winzer Thilo Holstein berichtet: Diesmal kamen so 37 Eimer voller Scheurebe-Trauben zusammen. Dass die jüngsten Dorfbewohner in seinen Wingert dürfen, hat schon seit etwa 30 Jahren Tradition. Im Winter schneiden sie dort Reben, im Herbst kommen sie dann zum Ernten. Nach der Rückkehr nimmt jedes Kind seinen Eimer als Leselohn mit nach Hause.