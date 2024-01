Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Koch, Patissier und Hoteldirektor Thomas Walter hat auf der ganzen Welt gearbeitet. Er kochte für den Sultan von Brunei und traf Persönlichkeiten wie König Charles und Nelson Mandela. Mit seinem Landgasthof in Berghausen steht er jetzt vor dem Aus.

Thomas Walter ist das, was mitunter eine außergewöhnliche Persönlichkeit genannt wird. Der 60-Jährige kann unterhaltsam erzählen, was ihm in den vergangenen 45 Jahren widerfahren