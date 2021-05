Otterstadt musiziert sich durch die Krise: Gleich mehrere Musiker machen in dem Ort während der Corona-Pandemie Musik für ihre Mitmenschen – vom Balkon, vom Fenster oder von der Terrasse aus.

Einer von ihnen ist Johannes Weber. Der Lehrer an der IGS Speyer spielt Gitarre, und eines Abends hat er aus einer Laune heraus auf seinem Balkon in der Keltenstraße gespielt und gesungen. Von seinen Nachbarn kam dann plötzlich Applaus und auch Liedwünsche gingen bei dem 30-Jährigen ein. „Ich habe dann Zettel mit genauer Uhrzeit und Datum bei den Nachbarn verteilt und seither spiele ich regelmäßig eine Stunde Lieder“, erzählt er. Seit dem 10. April macht er jeden Freitag ab 19 Uhr Musik. Weber erklärt: „Ich möchte das solange jede Woche machen, bis die Kontaktsperre vorbei ist und die Situation sich normalisiert.“ Gespielt werden die unterschiedlichsten Songs. Der Singer-Songwriter gibt teilweise eigene Songs, aber auch beliebte Poplieder wie „Perfect“ von Ed Sheeran oder „Hallelujah“ zum Besten. Mit seiner Akustikgitarre und seinem Verstärker begeistert er seine Nachbarn. Einige schrieben sogar Schilder mit „Danke Hannes“, die sie ins Fenster halten, und applaudieren nach den Konzerten.

Auch der Otterstadter Musikverein musiziert weiterhin von den Fenstern aus. Die Dirigentin Heike Schneider (51) hat nach dem ersten Fensterkonzert am 22. März dazu aufgerufen, die Aktion fortzuführen. Dabei sprechen sich die Musiker zwar nicht mehr ab, aber immer sonntags kurz nach 18 Uhr, spielen Mitglieder des Musikvereins die unterschiedlichsten Stücke. „Jeder macht sich sein eigenes Programm, und das Schöne ist, dass die Kinder so weiter musizieren können“, sagt Schneider. Ihre Familie spielt in der Autharistraße Trompete, Horn und Querflöte. Die Lieder arrangiert sie dann so, dass es passt. Schneider ermutigt die Leute, daran teilzunehmen: „Egal, ob man spielt oder zuhört, es ist eine schöne Zeit und die Nachbarn genießen es.“

Die Musik vermisst

Familie Herrmann ist bei der Aktion des Musikvereins von Anfang an dabei. Andrea Herrmann (39) spielt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern arrangierte Lieder. Die Chorleiterin der „Magic Kids“ aus Heiligenstein vermisste es, Musik zu machen, und hat Spaß an der Alternative mit den Fensterkonzerten: „Ich freue mich, dass ich auf diesem Weg mit anderen Musik machen kann“, sagt sie. Auch zwei ihrer Nachbarn machen mit und sprechen sich mit den Herrmanns über die Lieder ab. Immer zirka 20 Minuten spielen die drei Parteien gemeinsam. Unter anderem „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und zu Ostern viele verschiedene Choräle gab es bereits zu hören. Wo genau, das wollen sie wegen des momentanen Abstandsgebots lieber nicht in der Zeitung verraten. Auch die Herrmanns arrangieren die Stücke passend für die Instrumente: Andrea Herrmann spielt E-Piano oder Querflöte, ihr Mann Trompete, die 11-jährige Tochter Querflöte und ihr 9-jähriger Sohn trommelt auf einer Cajon. Inzwischen spielen sie zum Abschluss immer „Irische Segenswünsche“. Herrmann erklärt: „Ich habe die Texte ausgedruckt und den Nachbarn in den Briefkasten gelegt, damit sie mitsingen können.“