Bei den Ortsbürgermeisterwahlen in Dudenhofen hat sich Amtsinhaber Jürgen Hook (SPD) gegen CDU-Kandidat Rainer Horländer durchgesetzt. 61,2 Prozent der Wähler stimmten für Hook, 38,8 Prozent für Horländer. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,3 Prozent.

