Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage haben in Limburgerhof eine Spendenlieferung nach Odessa auf den Weg gebracht. Hygieneartikel und Verbandsmaterial wurden gesammelt, so Organisatorin Ingrid Rahn.

Am Samstag wurden 18 Pakete mit zusammen 164 Kilogramm in Limburgerhof abgeholt. Wie es zu der Hilfsaktion kam, erklärt Rahn so: „Die Kirche hat in ihrem Gemeindehaus Räume für Deutschkurse für Asylanten zur Verfügung gestellt.“ Kontakte mit den Schülern hätten sie auf den Gedanken gebracht: „Bei Gesprächen wurde mir bewusst, wie schlecht es den Bewohnern der Ukraine geht und dass es an Vielem fehlt.“ Durch die Asylanten habe sie Kontakt zu einer humanitären Organisation in Odessa bekommen.