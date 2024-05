In und an den Gebäuden der Gemeinde muss einiges repariert werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten auf den Weg gebracht. In einem Fall ist umgedacht worden.

Eigentlich hatte die Kita Hundertmorgenwald für den Durchgang zwischen Küche und Teamzimmer eine Schallschutztür angefordert. Doch die sei nicht nötig, erläuterte Bürgermeisterin Juliane Popp. Denn der Erste Beigeordnete Gary Kuhn (CDU) habe sich alles vor Ort angeschaut. Mit dem Ergebnis: „Eine einfache Tür reicht“, meinte Popp. Also gab der Rat ein einstimmiges Votum, dass ein Angebot für eine „normale“ Tür eingeholt werden und die Bürgermeisterin den Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben soll.

Undicht ist der Dachablauf der Garage an der Albertine-Scherer-Grundschule. Auch hier war die Auftragsvergabe an eine Firma aus Bad Dürkheim einstimmig. Kosten: gut 2500 Euro.

Ebenfalls die Grundschule betrifft eine kaputte Rutsche. Die steht nämlich auf dem Schulhof und ist Popp zufolge sehr beliebt bei den Kindern. Doch jetzt sei das untere Ende heruntergebrochen. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Kinder dort einen Finger oder Fuß einklemmten, weshalb das Spielgerät bis auf Weiteres gesperrt sei. Auch hier soll ein Angebot eingeholt werden und die Bürgermeisterin den günstigsten Bieter beauftragen.

Positiv überrascht war Popp ob des günstigsten Angebots über knapp 900 Euro für eine Schließanlage in der Turnhalle der Schule. „Ich hoffe, da sind die Schlüssel dabei“, meinte sind und lächelte. Man könne in diesem Fall auch nicht auf die Umsetzung des Plans der Verwaltung der Verbandsgemeinde warten. Diese will die Immobilien, die unter ihrer Verwaltung stehen, mit einem einheitlichen und chipgesteuerten Schließsystem ausstatten. „Aber wir brauchen die Schließanlage sofort. Der Raum, in dem die Putzmittel aufbewahrt werden, hat kein Schloss“, begründete die Bürgermeisterin.