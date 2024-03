Unbekannte sind am Mittwoch, 27. März, zwischen 18.55 und 21.15 Uhr in Harthausen in ein Wohnhaus in der Straße Im Sand eingebrochen. Sie nahmen laut Polizei Schmuck und Elektronikgeräte mit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.