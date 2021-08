Draußen bleiben mussten die Täter, die am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr versucht haben, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunckstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Wohnungseingangstür glücklicherweise stand und der Einbruch misslang. Den Sachschaden an der Tür schätzen die Beamten auf etwa 200 Euro. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, zu wenden. Zeugen können sich auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.