Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag, 14 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, eine Lagerhalle in Dannstadt-Schauernheim aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich durch das Aufbrechen zweier Vorhängeschlösser Zugang zur Halle in der Hauptstraße. Ob dabei Gegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.