Ist die Zeit reif für eine neue deutsche Boy-Band – oder machen die Frauen das Rennen? In einem neuen TV-Format sollen Zuschauer genau das entscheiden. Bei „Battle of the Bands – Boys vs. Girls“ treten zwölf junge Musiker gegeneinander an. Einer von ihnen kommt aus Altrip und hat bereits Erfahrung mit Castingshows.

The Beatles, Backstreet Boys und Co. – Gerade bei jungen Leuten kommen Boy-Bands seit Jahrzehnten gut an. Aber auch die weibliche Konkurrenz schläft nicht. Anfang der 2000er-Jahre feierten dank der Sendung „Popstars“ auch deutsche Girl-Bands wie die NoAngels oder Monrose Erfolge.

Neues Castingshow-Format

Der Sender RTL II will jetzt mit einem neuen Format an den Erfolg der damaligen Castingsendungen anknüpfen. „Battle of the Bands“ – Kampf der Bands – heißt die Reality-Musikshow, bei der jeweils sechs Männer und Frauen in geschlechterunterteilten Teams gegeneinander antreten. Bei dem musikalischen Experiment ist aber nicht nur der Gesang der Teilnehmer wichtig. Die Zuschauer können per Telefon oder per App für ihre Favoriten abstimmen und am Ende entscheiden, welche Band besser ist: Die der Männer oder die der Frauen.

In Team der „Boys“ singt auch Sven Schegler aus Altrip. Der 24-jährige Altenpfleger war bereits 2019 bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), schaffte es immerhin unter die Top 15. Nach der Sendung war er zunächst noch als Solokünstler unterwegs. Seinen letzten Song „Nur bei dir“ veröffentlichte der Pfälzer im Juli. Doch der Bandgedanke habe ihn schon immer gereizt. „Diese Gruppensongs, die wir bei DSDS bekommen haben, die haben mir großen Spaß gemacht. Aber das war natürlich anders, da ging es nur um Rivalitäten“, sagt Schlegler, der seit knapp drei Jahren Musik macht. Damals habe er auf der Hochzeit eines Freundes gesungen. „Dann hab ich mich immer mehr reingesteigert und bin jetzt hier.“ Die Musik sei neben seiner Familie momentan das Wichtigste für ihn. Derzeit werden die Teilnehmer vom Fersehsender strikt von der Außenwelt abgeschottet. Ein Interview wurde auf Anfrage abgelehnt – RTL II veröffentlichte lediglich einen Fragebogen, den Schlegler beantwortet hatte.

Schreitschlichter statt Unruhestifter

Auf die Frage, in welcher Rolle er sich in einer Band sieht antwortet er: „Im Team könnte ich der Fels in der Brandung werden. Ich bin ein Mensch, der Leute zusammenhält. Kein Unruhestifter, sondern jemand, der Streit gerne schlichtet.“ Er könne in bestimmten Situationen aber auch ziemlich sturköpfig sein. Für seinen Traum würde er sogar einen Umzug in Kauf nehmen. „Also wenn es nicht anders geht, ziehe ich auch aus meinem geliebten Altrip weg“, sagt er.

Ob sich der Pfälzer einen Platz in der Band ergattert, entscheiden am Ende die Zuschauer. Bei ihnen will er mit einer ehrlichen Art punkten. Deshalb bleibt er seinem Pfälzer Dialekt treu. Doch der sorgt gerade bei seinen Mitstreitern für Verwirrung. In bereits veröffentlichten Videos zur Sendung muss er seine Herkunft klarstellen. „Wieso denkt ihr alle, ich sei Schweizer oder Österreicher. Ich bin Pfälzer – wir reden da eben so.“

Sendung im TV oder per App

„Battle of the Bands – Boys vs. Girls“ läuft ab Donnerstag, dem 30. Juli, wöchentlich um 20.15 Uhr auf RTL II. Infos zu den Teilnehmern sowie Hintergrundinfos und tiefere Einblicke in das Loft-Leben der Teilnehmen gibt es rund um die Uhr auch in der „Battle of the Bands“-App.

In einem Interview mit der RHEINPFALZ hat Sven Schlegler erzählt, wie es für ihn nach DSDS weiterging.