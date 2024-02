Der ehemalige Bürgermeister von Römerberg, Günter Möhler, ist mit 87 Jahren gestorben. Er hat die Gemeinde geprägt.

Günter Möhler wurde in Schmittweiler in der Nordpfalz geboren, nach Römerberg verschlug es ihn im Jahr 1966. Ein paar Jahre später – 1969, als aus Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim die Gemeinde Römerberg wurde –, stieg Möhler in die Kommunalpolitik ein. Er saß für die CDU im Gemeinderat und war Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Beruflich war er unter anderem als Finanzabteilungsleiter bei der Kreisverwaltung in Germersheim beschäftigt.

1989 wurde er zum Bürgermeister der Gemeinde Römerberg gewählt. Das Hauptamt hatte er zehn Jahre inne. In seiner Amtszeit wurden das Malzfabrikgelände in Berghausen und das Raiffeisengelände in Mechtersheim saniert, in Berghausen wurde ein Seniorenheim errichtet. Die Ortsstraßen wurden ausgebaut, das Gewerbegebiet an der B9 entstand, Schulen wurden erweitert und saniert, Neubaugebiete in allen drei Ortsteilen ausgewiesen. Ebenso sorgte Möhler für die Breitbandverkabelung. Seine letzte Amtshandlung war die Grundsteinlegung für die Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein.

Möhler war ein sportlicher Mensch, mit 80 Jahren fuhr er fast noch täglich Fahrrad und interessierte sich besonders für Fußball. Dem TuS Mechtersheim gehörte er als Ehrenmitglied an. Günter Möhler wird im engsten Familienkreis bestattet.