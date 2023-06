Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Inventar ist bestellt, Sven Stiegler und sein Team stehen in den Startlöchern. Der Unternehmer möchte so schnell wie möglich seine neunte Edeka-Filiale in der ehemaligen Real-Markthalle im Mutterstadter Gewerbegebiet eröffnen. Doch es hakt immer noch bei der Renovierung.

Eine gemeinsame Eröffnung des neuen Einkaufcenters in Mutterstadt hält Sven Stiegler, Geschäftsführer von Edeka Stiegler, für das Beste. Wann das aber sein wird, bleibt weiter