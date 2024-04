Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Edeka mitten in Neuhofen wird kommen, da ist sich Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) absolut sicher. Die SPD-Fraktion, der das Projekt von Anfang an ein Dorn im Auge war, hat da so ihre Zweifel und eine Vertreterin der insolventen Schoofs Immobilien GmbH zum Gespräch gebeten.

Eigentlich sollten längst schon die Einkaufswagen im neuen Edeka-Markt in der Neuhofener Ortsmitte rollen. 2018 hatten sich die Neuhofener in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit dafür