Dorfflohmärkte liegen derzeit im Trend. Es entstehen keine Kosten und auch Flohmarktneulinge haben Gelegenheit, in ihren Augen Unnützes bequem loszuwerden. Am Wochenende gab es Premieren in Beindersheim und Großniedesheim. War die Auswahl flohmakttauglich, war es das Wetter nur am Sonntag.

Die Ankündigung im Amtsblatt klang vielversprechend: 162 Teilnehmer waren für Samstag in Beindersheim aufgeführt, statt 44 waren es am Sonntag in Großniedesheim tatsächlich