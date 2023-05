Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So arg lang ist die Tabelle gar nicht, die auflistet, was der Hackerangriff den Rhein-Pfalz-Kreis gekostet hat oder noch kosten wird. Dafür ist die Endsumme mit rund 1,2 Millionen Euro knackig. Die Kostenaufstellung ist gerade im Kreisausschuss vorgestellt worden. Und da wird so mancher geschluckt haben. Immerhin: Ein Teil des Geldes wird in die Sicherheit investiert. Eine aufwendige Sache.

Es ist nicht alles futsch. Die 500 Computer, die im Keller des Kreishauses in Ludwigshafen stehen, sind es aber. „Alle Schrott“, sagt Landrat Clemens Körner (CDU). Nicht einmal als Spielzeug