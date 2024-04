Einen offenbar betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Mutterstadt aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin hatte die Beamten nach deren Angaben darauf aufmerksam gemacht, dass am Dienstag gegen 8.40 Uhr ein Mann zwischen Limburgerhof und Mutterstadt mit seinem Auto in Schlangenlinien unterwegs sei. Mehrmals sei er auf den Grünstreifen und über den Mittelstreifen gefahren. Die Polizei griff den Mann schließlich an einer Tankstelle in der Speyerer Straße in Mutterstadt auf. Dabei handelte es sich um einen 41 Jahre alten Mannheimer, der sich laut Polizei schon beim Aussteigen aus dem Auto an seinem Fahrzeug festhalten musste. Er roch den Beamten zufolge sehr stark nach Alkohol, verweigerte aber vor Ort einen Test. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.