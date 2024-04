Eine Passantin hat am Samstag kurz vor 21 Uhr die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Goethestraße in Hanhofen informiert. Die Anruferin hatte eine Frau bemerkt, die neben einem BMW mit Unfallschaden stand; die Autofahrerin bat die Zeugin um Hilfe beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Außerdem trug die Fahrerin nur Socken. Schließlich rief die Passantin die Polizei. Die Beamten stellten bei der 57-jährigen Frau Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 3,03 Promille. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung hatte die Frau in der Goethestraße die Kontrolle über ihr Auto verloren und fuhr frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen, so die Polizei. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.