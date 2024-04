Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Berliner Designer Marcel Ostertag zeigte vergangene Woche seine neueste Kollektion – nein, nicht auf der Fashion Week, sondern in Mutterstadt. Im Salon Haarschnitt von Volker Andres eröffnete er für ein paar Stunden seinen Pop-up-Store – und versprühte ein Hauch High Fashion und war dennoch sympathisch nahbar.

Nach und nach kamen die Kundinnen am späten Nachmittag in den Friseursalon in der Neustadter Straße,