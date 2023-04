Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer von Hanhofen nach Harthausen fahren will, ist seit dem Wasserrohrbruch Mitte Dezember zu einem weiten Umweg gezwungen. Am Montag soll es endlich mit den Arbeiten weitergehen. Der Beigeordnete ist optimistisch.

Viele Menschen haben derzeit noch Urlaub, Betriebe sind teils noch in den Ferien, der Verkehr hält sich in Grenzen – trotzdem stehen in der ersten Januarwoche immer wieder Autofahrer vor dem Schild am