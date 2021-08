Ein als Autoabstellmöglichkeit genutztes Grundstück in der Heßheimer Gartenstraße soll nach dem Willen der Lokalpolitiker zu Wohnzwecken bebaut werden. Der Bauausschuss ist damit einverstanden, dass Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) der Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus im Eilverfahren zugestimmt hat.

Gewollt ist ein Gebäude mit acht Wohnungen in zwei Geschossen plus Dachgeschoss sowie zwei Garagen und zehn Stellplätzen. Rückseitig soll ein kleiner Garten entstehen. Mit einer Traufhöhe von 6,75 Metern und einer Firsthöhe von elf Metern hält der Bauherr das Haus für an die Umgebung angepasst – zumindest mit Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Bereits im vergangenen Mai hatte sich der Ausschuss mit einer Anfrage des Bauherrn befasst. Damals waren allerdings neun Wohneinheiten vorgesehen, wobei der mittlere Gebäudeteil etwas versetzt werden sollte. Der Fachbereich Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung stufte das Vorhaben als nicht genehmigungsfähig ein.

Kreis lehnt Bauvorhaben eventuell ab

Weil das Areal nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans liegt, gilt hier Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, wonach sich Bauten innerhalb bebauter Flächen in die Umgebung einfügen sollen. Das sah die Verwaltung als nicht gegeben. Der Bauausschuss der Ortsgemeinde befürwortete dennoch einstimmig das Vorhaben, weil es, so Ausschussvorsitzende Andrea Behr (SPD), damals „rein optisch eine Verschönerung plus Wohnbaugewinn“ dargestellt habe.

Die Kreisverwaltung lehnte im August die Pläne ab wegen der Bautiefe, der Geschossigkeit, der Wand- und Firsthöhe und dem Verhältnis zur umgebenden Freifläche. Nun lagen dem Bauausschuss die neuen Pläne mit 22 Meter Bautiefe vor. Der Ausschuss steht hinter der Eilentscheidung des Ortsbürgermeisters und hofft, dass die Kreisverwaltung nun doch den Plänen zustimmt, damit in Heßheim weiterer Wohnraum geschaffen werden kann.