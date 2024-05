Wenn’s am Technik-Museum „brazzelt“ – also dampft, zischt, knattert surrt, brummt, dröhnt und sonstige Geräusche der Motoren von Fahr- und Flugzeugen zu hören sind – dann ist klar: In Speyer ist wieder Brazzeltag.

Mehr als 20.000 technikbegeisterte Fans waren im vergangenen Jahr im Technikmuseum Speyer dabei, als erstmals ein Hubschrauber Bell UH-1 live während der Veranstaltung landete und abhob. Und auch diesmal dürfte das Programm am 11. und 12. Mai in dieser Form weltweit einzigartig sein.

Brutus mit Kettenantrieb

Mit dabei ist der international bekannte „Brutus“. Bei diesem Experimentalfahrzeug bildet ein Fahrgestell mit Kettenantrieb von 1907 die Grundlage. Hierauf wurde ein Zwölf-Zylinder-Flugmotor von BMW mit einem Hubraum von 47 Litern montiert. Dieses einmalige Gefährt kann man beim Brazzeltag in Aktion erleben.

Einen ebenfalls spektakulären Auftritt wird auch wieder der Packard-Bentley „Mavis“ haben. Er ist mit seinem riesigen 42-Liter-Motor, 24 Auspuffrohren und einer Länge von mehr als sechs Metern schon allein eine beeindruckende Kreation – Flammen und ein ohrenbetäubender Sound sorgen zusätzlich für Furore.

Zu den Besonderheiten in diesem Jahr gehört zudem der Porsche 917 Kurzheck Coupé. Das Fahrzeug mit luftgekühltem Zwölf-Zylinder-Mittelmotor leistete in der stärksten Version beeindruckende 1100 PS. Durch den ersten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1970 wurde der Porsche 917 zur Legende. Erleben kann man zudem den Porsche 908/02, der wegen seiner extrem flachen Karosserie von seinen Fans mit dem Spitznamen „Flunder“ bedacht wurde.

Motorrad-Stunts und Trial-Taxis am Brazzeltag

Der Brazzeltag findet aufgrund seiner vielen Programmpunkte auf dem kompletten Museumsgelände statt. In der „Brazzelarena“ führen die beiden Stuntfahrer Adrian Guggemos und Chris Rid atemberaubende Motorrad-Stunts vor. Auf der Area 67 dürfen sowohl der Sea Lynx Hubschrauber der Bundesmarine als auch die beliebte Transall C160 (zwei Triebwerke à 5747 PS) mit Motorenstarts bestaunt werden.

Freuen darf man sich auch auf die Wasteland Warriors in ihren unnachahmlichen Outfits, die Rostreiter und die Megabosch Roadcrew, die ihre postapokalyptische Welt zum Leben erwecken werden. Und nicht entgehen lassen sollte man sich die Möglichkeit einer Mitfahrt in den Trial-Taxis der Offroad-Crew, die mit waghalsigen Manövern die Grenzen der Physik aufzeigen.



Brazzeltag beim Technik-Museum Speyer: Sa/So 11./12.5., jeweils von 9-18 Uhr; Tickets und das komplette Programm sowie den Zeitplan gibt’s auf www.brazzeltag.de