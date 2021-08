Für Stefan Schall, Leitender Beamter der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen, beginnt am 1. August 2022 die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Der 62-Jährige ist seit 32 Jahren Büroleiter einer Verwaltung – zuerst der eigenständigen Gemeinde Römerberg und nach der Fusion ab 1. Juli 2014 der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Schall hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen studiert und ist Diplom-Verwaltungswirt (FH). Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sucht nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Um eine gezielte Einarbeitung sowie eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, soll die Vollzeitstelle zum 1. Mai 2022 besetzt werden. Eine detaillierte Stellenausschreibung findet sich unter www.vgrd.de. Bewerbungsschluss ist der 6. September. Die Person, die unter anderem mehrjährige gute Kenntnisse und praktische Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung vorweisen muss, hat eine Schlüsselposition inne und steht hinter dem Bürgermeister, der die Verwaltung leitet, an zweiter Stelle. Der derzeit amtierende Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) geht mit Ablauf des 30. Juni 2022 in den Ruhestand. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll nächstes Jahr am 6. März gewählt werden.