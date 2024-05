Die Mitglieder des Roxheimer Carnevalvereins Die Altrhoischnooke müssen tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten steigen, ob für Gema-Gebühren, Saalmieten oder neue Uniformen. Eine vom Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung fand deshalb Zustimmung in der Vollversammlung . Positiv wirken sich steigende Mitgliederzahlen aus.

RCV-Vorsitzender Kay Stofleth sprach von „enorm gestiegenen Kosten“. Kassenwart Matthias Häffner nannte einige Zahlen: So seien allein die Gema-Gebühren, die für das Abspielen von Musiktiteln fällig werden, in den vergangenen Jahren um 60 Prozent gestiegen, Jacken für Elferräte sogar um 77 Prozent auf 800 Euro das Stück. Mit rund 4500 Euro schlugen 2023 neue Kostüme für die Tanzgarden zu Buche, auf 1300 Euro belief sich die Miete der Jahnhalle.

Auf der Einnahmenseite gingen dagegen Spenden und Zuschüsse zurück, und der Weihnachtsmarkt habe wetterbedingt einen nur mäßigen Gewinn gebracht. Eine Stellschraube wäre die Erhöhung der Eintritts- und Getränkepreise bei Prunksitzungen. Das jedoch sei den Besuchern nicht zu vermitteln. Der Jahresabschluss präsentiere dem RCV ein Minus von rund 9000 Euro, das er über Rücklagen auffangen könne. Der Verein sei schuldenfrei, so Häffner.

Mitgliederhöchststand bei Tanzgarden

Die vom Vorstand angeregte und von der Versammlung beschlossene Verdopplung der Beiträge – die erste Erhöhung seit 2005 – bedeutet für Einzelmitglieder einen Anstieg auf 40 Euro, der Familienbeitrag erhöht sich auf 90 Euro.

Über den Verlauf der Kampagne 2023/24 berichtete zufrieden der Sitzungspräsident, Michael Schmitt. Der Verein sei in der Lage, seine drei Prunksitzungen größtenteils mit eigenen Kräften zu gestalten. „Es wird aber etwas eigenes Musikalisches gebraucht,“ sagte Schmitt. Die Spenden von 168 Teilnehmern der Schnookewoog – 2000 Euro – seien einer akut in Not geratenen Familie übergeben worden.

Die Anzahl der Mitglieder im Roxheimer Carnevalverein steigt. Aktuell gehören ihm 468 Personen an, darunter 93 Kinder und Jugendliche. Vor allem die fünf Tanzgarden seien beliebt. Mit 103 Aktiven sei hier ein Höchststand erreicht.

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Christian Bachner, Karl-Heinz Graber, Heribert Haffner, Olaf Maurus, Renate Müller, Sieghild Neth und Christiane Schreider (33 Jahre) sowie Philipp Görtz, Margit und Christian Lemke sowie Heike und Nils Schmitt (22 Jahre) .