Ein 71-jähriger Autofahrer hat während der Fahrt am Montag einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten und ist in den Graben gefahren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war der Mann gegen 13.10 Uhr auf der Landesstraße 524 in Richtung Gewerbegebiet Mutterstadt unterwegs, als er seinen Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn steuerte und schließlich im Grünstreifen zum Stehen brachte. Ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen, zu einem Sachschaden kam es nicht.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich um den 71-Jährigen, so die Polizei. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.