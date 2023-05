Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „Einigkeit Heiligenstein“ wurde der ortsansässige Männergesangverein (MGV) am 24. Mai 1921 gegründet. Die 100 Jahre hat der Chor mitten in der Hochphase der Pandemie vollgemacht. Das lang ersehnte Jubiläumskonzert soll nun endlich am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr in der Rhein-Pfalz-Halle in Römerberg über die Bühne gehen.

Die Aktiven aus drei MGV-Gruppen standen schon im vergangenen Oktober voller Vorfreude in den Startlöchern. Dem geplanten Jubiläumskonzert machten jedoch die vielen