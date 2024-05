Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer betrunken einen Unfall verursacht in dessen Folge zwei Kreisstraßen in Höhe der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden mussten. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann gegen 18.45 Uhr auf der K4 im Einmündungsbereich zur K2 die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Leitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt, andere Verkehrsteilnehmer konnten weitere Zusammenstöße jedoch verhindern. Am Unfallwagen entstand Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Mann aufgrund von Alkoholkonsum in Kombination mit Medikamenten die Kontrolle über das Auto verloren hat. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem sei die Erziehung seiner Fahrerlaubnis von Seiten der Polizei angeregt worden.