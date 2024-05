„Zusammen für Manuel“, heißt es am Samstag, 1. Juni, in Weselberg. In der Musikhalle findet von 10 bis 14 Uhr eine große Typisierungsaktion statt.

Das Ziel der Aktion ist es, für Manuel Müller, der mit seiner Familie in Weselberg zu Hause ist, einen passenden Stammzellenspender zu finden. Der junge Familienvater und angehende Arzt ist an Leukämie erkrankt und im Kampf gegen den Krebs möglicherweise auf eine lebensrettende Stammzellenspende angewiesen.

Mund auf, Stäbchen rein. Fertig. Eine Stammzellenspende dauert nicht lange, tut nicht weh und kann das Leben eines anderen Menschen retten. Als kürzlich Müllers Diagnose bekannt wurde, organisierten seine Freunde sofort die Typisierungsaktion, um dem 32-Jährigen, der sich unter anderem bei der Feuerwehr und dem Roten Kreuz für seine Mitmenschen engagiert, zu helfen, um die Krankheit zu besiegen. Sie wollen helfen, dass Manuels Frau, sein kleiner Sohn, der kürzlich ohne seinen Papa Geburtstag feiern musste, und sein zweites Kind, das im Herbst zur Welt kommen wird, ein Leben mit ihm ermöglicht werden kann. Dabei hoffen sie auf die Hilfe von vielen Menschen.

Musikverein stellt Halle zur Verfügung

„Wir freuen uns, dass sich bereits sehr viele Menschen für Manuel einsetzen und hoffen, dass sich auch am Samstag wieder viele als Stammzellenspender registrieren lassen – um Manuel oder möglicherweise einem anderen Menschen, der erkrankt ist, zu helfen“, sagt Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt, der als Freund von Manuel Müller die Aktion mit organisiert hat. Müller ist momentan im Krankenhaus.

Es sei toll, dass der Musikverein am Samstag seine Halle und das Gelände für die Typisierungsaktion zur Verfügung stelle, unterstreicht Schmitt. Nadine Maier vom ortsansässigen Gasthaus Lenchen spendiert Häppchen, Martin Schwarzelbach vom Hotel Circle Inn in Ramstein-Miesenbach spendiert Würstchen und Getränke und die beiden Vereinsringe aus Weselberg und Harsberg sorgen für Kuchen und Kaffee. Die Menschen sollen zur Typisierung kommen und ein bisschen bleiben. Gegen eine Spende können sie essen und trinken und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Auch wer bereits als Stammzellenspender registriert ist, kann so einen Beitrag leisten, um Manuel Müller und anderen Leukämiepatienten zu helfen. Durch Spenden werden die Neuregistrierungen der Stammzellenspender finanziert.

„Rund um die Musikhalle wird die Weselberger Feuerwehr sich um den Verkehr und das Parken kümmern“, sagt Schmitt. Weil der Platz dort sehr begrenzt ist, wird am Samstag ein Park-and-ride eingerichtet. Im Weselberger Gewerbegebiet werden bei den dort ansässigen Unternehmen Zucceroo und AKV-Baukranservice Parkplätze bereitgestellt. Von dort werden die Menschen, die helfen möchten, vom DRK an die Musikhalle und wieder zum Auto zurückgebracht.

Info

Wer die lebensrettende Aktion für Manuel Müller finanziell unterstützen möchte, kann am Samstag, 1. Juni, vor Ort spenden, sich dort auch informieren oder eine Spende überweisen: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE36 7004 0060 8987 0007 01, Verwendungszweck: PKY 001/ Manuel.