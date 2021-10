Der Zigarettenautomat, der aus dem Sportheim geklaut worden war, ist am Donnerstag gegen 17 Uhr zerlegt im Wald nahe des Sportheims gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Einbruch ins Sportheim, der sich zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 18.35 Uhr, ereignet hatte, hatten vermutlich mehrere Täter die zum Sportplatz gelegene Tür zum Sportheim aufgebrochen. Im Innern wurden weitere Türen aufgebrochen und einiges entwendet, unter anderem Fußbälle, mehrere Flaschen Alkohol, Getränke, ein Laptop (Marke Acer), Bargeld im vierstelligen Bereich und jener Zigarettenautomat. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 063315200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.