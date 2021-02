Zehn neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Donnerstag gemeldet: in Pirmasens (2 neu), Zweibrücken (2) sowie in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Zweibrücken-Land (4). Die Stadt Pirmasens (Inzidenz 39,8) und der Landkreis (39) bleiben in der Gefahrenstufe orange des Warn- und Aktionsplans des Landes, Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 58,5 in der Alarmstufe rot. Die Nachverfolgung von Corona-Fällen hat erneut Infektionen in Einrichtungen der Südwestpfalz ergeben: Im Bechhofer Kindergarten haben sich zwei Kinder mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt, in der Zweibrücker Grundschule Sechsmorgen waren es eine Schülerin und ein Schüler.