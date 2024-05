Ab 19. Mai zeigt die Kreisgalerie in Dahn Werke von Xaver Mayer, die in den letzten Jahren entstanden sind. Der Titel der Ausstellung in Dahn heißt „Mit Herz und Feder – Durch die Jahre“.

„Die Protagonisten meiner Bilder sind Wesen, die sich zwischen dem Diesseits und einem Niemandsland bewegen.“, charakterisiert der 1956 in Pirmasens geborene Grafiker Xaver Mayer das, was er darstellt. „Manche dieser hoffnungsvollen Fälle sind im Alltag zuhause, andere entspringen imaginären Landschaften und haben lange Wege hinter sich. Über Kopf und Hand landen sie alle im Lack der Kupferplatte, genießen das Ätzbad und den Geruch von Terpentin, bevor sie, vorsichtig geschminkt mit Kupferdruckfarbe und Gaze ihre entscheidende Fahrt durch die Radierpresse machen, um danach auf weichem Büttenpapier zufrieden vor sich hin zu trocknen.“ Hinter dieser schnell skizzierten Beschreibung steckt viel Arbeit und Zeit, in der sich Mayer seinen entstehenden Werken hingibt.

Nach dem Kunsterziehungs- und Germanistikstudium ist Xaver Mayer seit 1986 als freischaffender Künstler in Landau tätig. Zeichnung, Druckgrafik, Malerei und Illustration sind seine Arbeitsschwerpunkte. Seit 2005 ist er Dozent für Tuschezeichnung an der Kunstschule Villa Wieser.

Skurrile Wesen

Zahlreiche Einzelausstellungen im In- und Ausland kennzeichnen seinen bisherigen Weg. In der Dahner Kreisgalerie hat er schon mehrfach ausgestellt, zuletzt vor vier Jahren. Kunstexperte Heiko Jörn kommentierte einmal „Xaver Mayer verwandelt sich in seinen Grafiken und ist deshalb so glaubhaft, da er viele seiner skurrilen Wesen im Innersten gewesen ist, mit aller Angst, Einsamkeit, aller Freude und der unumstößlichen Liebe zum Menschen. Im Mittelpunkt steht immer die Anteilnahme des Ichs an der Zeit.“

Die Vernissage findet am Pfingstsonntag, 19. Mai, 11.30 Uhr statt, umrahmt von den Jazzmusikern Christine Kupperroth-Thomas und Joachim Dusemond. Die Einführung in Mayers Werk spricht der Neustadter Künstlers Gerhard Hofmann. Die Ausstellung ist bis 16. Juni zu sehen, Dienstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.