Die Temperaturen passen zwar zur Jahreszeit, doch das Frühlingswetter bleibt wechselhaft. Stellenweise sind kleinere Überschwemmungen möglich.

Ein Feuchtepaket zieht von Frankreich über unsere Region hinweg Richtung Norden. Auch diese Wolken können in manchen Gebieten wieder große Regenmengen im Gepäck haben. Anschließend steigt der Luftdruck allmählich an, die Atmosphäre bleibt jedoch weiterhin recht labil, so dass nach wie vor mit örtlichen Schauern gerechnet werden muss. Diese nehmen voraussichtlich zum Wochenende wieder zu. Die Temperaturen bewegen sich im mai-typischen Bereich.

Dienstag: Kompakte Wolken bringen neuen Regen und einzelne Gewitter. Stellenweise kann es wieder tüchtig schütten und zu kleinräumigen Überschwemmungen kommen. In der feuchten Luftmasse bleiben die Temperaturen eher gedämpft.

Mittwoch: Es wechseln sich einige Aufheiterungen und Wolken miteinander ab. Mancherorts werden die Wolken mächtiger und lassen kleinere Schauer fallen. Die Temperaturen steigen in den freundlichen Phasen leicht an. Der Wind kann zum Teil auffrischen. In der Nacht auf Donnerstag klart es verbreitet auf, und es kann sich stellenweise flacher Nebel bilden.

Donnerstag: Der Tag startet nach Auflösung der Nebelfelder freundlich. Mit sonniger Einstrahlung werden jedoch neue Quellwolken produziert, die sich in Form örtlicher Regengüsse entladen. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Freitag: Die Wolken dominieren. Mit etwas sonniger Einstrahlung brodelt es gewaltig in der Atmosphäre, und es entwickeln sich in der recht schwülen Luft immer wieder zum Teil kräftige Regengüsse. Dabei kann es auch blitzen und donnern.

Weiterer Trend

Es bleibt voraussichtlich bis auf weiteres bei dem schon gewohnt durchwachsenen Frühlingswetter mit einem Wechselspiel aus Sonne und kompakteren Wolken mit gelegentlichen Regenfällen, Schauern und örtlichen Gewittern. Stellenweise drohen erneut Unwetter mit kleinräumigen Überschwemmungen. Die Temperaturen verändern sich nur wenig.